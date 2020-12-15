В Москве нарушителей карантина станут отслеживать через соцсети

В Москве станут выписывать штрафы за нарушения мер по COVID-19, опираясь на материалы, размещенные в соцсетях. По последним данным, с весны в России зарегистрировали 2 707 945 случаев COVID-19.

В Москве станут выписывать штрафы за нарушения мер по COVID-19, опираясь на материалы, размещенные в соцсетях. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления Евгения Данчикова.

«Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — могут быть началом для административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия», — рассказал он в эфире Первого канала.

Отметим, что по последним данным, с начала пандемии в России зарегистрировали 2 707 945 случаев COVID-19.