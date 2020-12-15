В МЧС рассказали о ночных учениях в «Премьере»
Особое внимание уделили отработке порядка взаимодействия пожарных подразделений с администрацией торгового центра и оперативными службами города, а также проверке исправности противопожарного водоснабжения.
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Особое внимание уделили отработке порядка взаимодействия пожарных подразделений с администрацией торгового центра и оперативными службами города, а также проверке исправности противопожарного водоснабжения.
Во время учений проверили правильность разведки и определения решающего направления боевых действий, принятия решений по тушению пожара.
К учениям привлекли 39 человек и 15 единиц техники.