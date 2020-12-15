В Кораблинском районе построен новый Дом культуры

Много лет в Кипчакове, одном из самых крупных сел Кораблинского района, не было сельского Дома культуры. Новый клуб позволит проводить культурно-массовые мероприятия, танцевальные вечера, тематические кружковые занятия для сельчан самого разного возраста — от детей и подростков до ветеранов. В ближайших планах — создание любительских объединений, коллективов различной направленности, кружков по интересам.

24 декабря 2020 года в селе Кипчаково Кораблинского района откроется новый Дом культуры.

Строительство двухэтажного здания со зрительным залом на 80 мест и спортивным залом площадью 915 кв. метров стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

На строительство было выделено 48,6 млн рублей. С марта по ноябрь 2020 года за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов выполнили работы по строительству и благоустройству прилегающей территории, в том числе оснащение оборудованием и мебелью.

Много лет в Кипчакове, одном из самых крупных сел Кораблинского района, не было сельского Дома культуры. Новый клуб позволит проводить культурно-массовые мероприятия, танцевальные вечера, тематические кружковые занятия для сельчан самого разного возраста — от детей и подростков до ветеранов. В ближайших планах — создание любительских объединений, коллективов различной направленности, кружков по интересам.

Уже запланировано открытие танцевального и вокального кружков и занятий по декоративно-прикладному творчеству. Наличие спортивного зала с современным инвентарем позволит проводить спортивные мероприятия. Это третий объект в Рязанской области, построенный в рамках национального проекта «Культура».

Кораблинский район для возведения Дома культуры был выбран не случайно — здесь работают замечательные творческие люди, которые неоднократно прославляли область. Новое здание откроет для них новые возможности, как для получения услуг в сфере культуры, так и для сохранения традиционной народной культуры. ДК станет местом проведения всех значимых мероприятий села — от календарных праздников и концертов художественной самодеятельности до выступлений профессиональных коллективов.