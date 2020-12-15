В Кемерове мужчину убили после ссоры по телефону

В Кемерове 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Он убил знакомого подруги после ссоры по телефону.

В Кемерове 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает VSE42.ru .

1 Ноября в одном из дворов нашли труп с раной на животе. Подозреваемым оказался 35-летний житель дома поблизости. Следствие установило, что потерпевший позвонил подруге и пригласил ее в гости. Разговор был шутливым, что не понравилось знакомому женщины. Они поругались по телефону и договорились встретиться для выяснения отношений. Когда потерпевший пришел на место, обвиняемый ударил его ножом. Пострадавший смог убежать и сообщить жене о случившемся. Прибывшая скорая засвидетельствовала смерть.

Обвиняемый вину не признал. Его заключили под стражу, проводится расследование.