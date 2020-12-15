В центре Рязани «Рено» сбил школьника и скрылся

ДТП произошло примерно в 13:35 у дома №78 по Первомайскому проспекту. По предварительной информации, машина сбила 13-летнего подростка, переходившего дорогу не по «зебре», и уехала.

Во вторник, 15 декабря, в центре Рязани Renault Fluence сбил школьника и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 13:35 у дома №78 по Первомайскому проспекту. По предварительной информации, машина сбила 13-летнего подростка, переходившего дорогу не по «зебре», и уехала.

Школьник получил легкие повреждения, ему оказали медпомощь.

Автоинспекторы нашли водителя. Им оказался 42-летний рязанец. Мужчине грозит крупный штраф и лишение «прав».

«С родителями ребенка и с ним самим также будет проведена серьезная профилактическая работа о недопущении нарушений ПДД», — добавила пресс-служба.