В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек

В Абзелиловском районе возбуждено уголовное дело по факту пожара в доме престарелых, в котором погибло 11 человек. На месте создан оперативный штаб для правоохранительных органов и экстренных служб.

В Абзелиловском районе возбуждено уголовное дело по факту пожара в доме престарелых, в котором погибло 11 человек. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщили на сайте СК по Республике Башкортостан.

По официальной информации, пожар случился ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино. В это время в здании находились 15 человек. Четверым удалось самостоятельно выбраться из горящего помещения. Остальные погибли. Вести уголовное дело будут следователи и криминалисты. На месте создан оперативный штаб для правоохранительных органов и экстренных служб.