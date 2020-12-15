В аварии в центре Рязани пострадали двое

ДТП произошло в понедельник, 14 декабря, примерно в 10:45 у дома №44/3 на улице Семинарской. По предварительной информации, на регулируемом перекрестке 22-летняя рязанка на Hyundai Accent врезалась в Peugeot 407. За рулем второй машины был 58-летний рязанец.