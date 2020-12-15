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В аварии в центре Рязани пострадали двое
ДТП произошло в понедельник, 14 декабря, примерно в 10:45 у дома №44/3 на улице Семинарской. По предварительной информации, на регулируемом перекрестке 22-летняя рязанка на Hyundai Accent врезалась в Peugeot 407. За рулем второй машины был 58-летний рязанец.

В аварии в центре Рязани пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в понедельник, 14 декабря, примерно в 10:45 у дома №44/3 на улице Семинарской. По предварительной информации, на регулируемом перекрестке 22-летняя рязанка на Hyundai Accent врезалась в Peugeot 407. За рулем второй машины был 58-летний рязанец.

Девушка-водитель и 37-летний пассажир Peugeot получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.