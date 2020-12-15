Укравший микроволновку рязанец получил тюремный срок

Рязанец, укравший микроволновку у своего знакомого, получил 1 год колонии. Ранее мужчина был неоднократно судим. Во время заседания рязанец полностью признал свою вину и раскаялся в поступке.

Рязанец, укравший микроволновку у своего знакомого, получил 1 год колонии. Об этом сообщили на сайте регионального районного суда.

Кражу 48-летний мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. Стоимость похищенной микроволновой печи составила 5535 рублей 60 копеек. Ранее мужчина был неоднократно судим. Во время заседания рязанец полностью признал свою вину и раскаялся в поступке.

Отметим, что преступник получил наказание в виде одного года тюрьмы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.