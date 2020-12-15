У рязанца арестовали машину из-за 34 штрафов ГИБДД
Долг рязанца по штрафам составил 51 тысячу рублей. Приставы оценили его машину в 29 тысяч. Автомобиль оставили хозяину на ответственное хранение. Если он ее погасит долг, машину принудительно продадут.
У жителя поселка Сараи арестовали машину из-за 34 штрафов ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба рязанского управления ФССП.
Долг рязанца по штрафам составил 51 тысячу рублей. Приставы оценили его машину в 29 тысяч.
Автомобиль оставили хозяину на ответственное хранение. Если он ее погасит долг, машину принудительно продадут.