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Стало известно, как обойти комиссию за переводы в Сбере
Банк ввел летом комиссию за любые внутренние онлайн-переводы свыше месячного лимита в 50 тысяч рублей. Комиссия составляет один процент, максимум — тысяча рублей

Россияне придумали, как обойти комиссию за переводы в Сбере. Банк ввел ее летом за любые внутренние онлайн-переводы свыше месячного лимита в 50 тысяч рублей. Комиссия составляет один процент, максимум — тысяча рублей.

Как пишет «Царьград», жителям крупных городов лимита в 50 тысяч рублей оказалось мало. Они придумали подключать услугу «Автоперевод»: за нее банк не берет комиссию вне зависимости от суммы платежа, такая транзакция также не учитывается в месячном лимите.

После исполнения автоперевода услугу отключают.

В рамках автоперевода можно отправить до 990 тысяч рублей, но ближайшей его датой можно установить только следующий день. То есть деньги дойдут до получателя через сутки, но клиенту не придется платить комиссию.