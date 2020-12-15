Снег и гололедица. Прогноз погоды в Рязанской области на среду
В среду, 16 ноября, в Рязанской области будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В среду, 16 декабря, в Рязанской области будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ночью местами ожидается слабый снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -10, -5 градусов; днем -7, -2 градуса.