Синоптики: в центральной России ожидается нестабильная погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что начало недели было умеренно морозное, а со среды, 16 декабря, временно установится мягкая погода:

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в центральной России на этой неделе ожидается нестабильная погода.

Синоптик отметил, что начало недели было умеренно морозное, а со среды, 16 декабря, временно установится мягкая погода: ночами около -5,-6 градусов, днем -2, -4 градуса. К концу рабочей недели возможна оттепель до +2 градусов.

Вильфанд уточнил, что пойдет снег, местами сильный.

«С вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет, останется на зиму», — сказал Вильфанд.

Он рассказал, что в субботу ночные температуры опять будут снижаться. Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что пока нельзя спрогнозировать погоду на воскресенье, поскольку «возможны варианты».