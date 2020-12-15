\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-4°
Срд, 16
-5°
Чтв, 17
-2°
ЦБ USD 73.45 0.52 16/12
ЦБ EUR 89.18 0.6 16/12
Нал. USD 73.15 / 74.24 14:49
Нал. EUR 89.01 / 89.79 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
8 087
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
Вчера 10:47
2 954
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
10 декабря 14:33
8 905
20-й день рождения ГК «Зеленый сад»: креативный квест для сотрудников...
Компании исполнилось 20 лет. За плечами сотни построенн...
10 декабря 13:44
10 360
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Синоптики: в центральной России ожидается нестабильная погода
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что начало недели было умеренно морозное, а со среды, 16 декабря, временно установится мягкая погода:

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в центральной России на этой неделе ожидается нестабильная погода.

Синоптик отметил, что начало недели было умеренно морозное, а со среды, 16 декабря, временно установится мягкая погода: ночами около -5,-6 градусов, днем -2, -4 градуса. К концу рабочей недели возможна оттепель до +2 градусов.

Вильфанд уточнил, что пойдет снег, местами сильный.

«С вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет, останется на зиму», — сказал Вильфанд.

Он рассказал, что в субботу ночные температуры опять будут снижаться. Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что пока нельзя спрогнозировать погоду на воскресенье, поскольку «возможны варианты».