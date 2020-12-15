Рязанский бизнесмен незаконно получал пособия по безработице
Рязанца задержали. На него завели дело по части 1 статьи 159.2 УК («Мошенничество при получении выплат»). Злоумышленнику грозит до двух лет принудительных работ.
Рязанский бизнесмен незаконно получал пособия по безработице. Об этом во вторник, 15 декабря,
25-летний житель села Аделино Шиловского района, состоя на учете в Центре занятости, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Он занялся бизнесом и продолжил получать пособия. Мужчина незаконно получил более 45 тысяч рублей.
Рязанца задержали. На него завели дело по части 1 статьи 159.2 УК («Мошенничество при получении выплат»). Злоумышленнику грозит до двух лет принудительных работ.