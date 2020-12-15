Рязанский бизнесмен незаконно получал пособия по безработице

Рязанца задержали. На него завели дело по части 1 статьи 159.2 УК («Мошенничество при получении выплат»). Злоумышленнику грозит до двух лет принудительных работ.

Рязанский бизнесмен незаконно получал пособия по безработице. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

25-летний житель села Аделино Шиловского района, состоя на учете в Центре занятости, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Он занялся бизнесом и продолжил получать пособия. Мужчина незаконно получил более 45 тысяч рублей.

Рязанца задержали. На него завели дело по части 1 статьи 159.2 УК («Мошенничество при получении выплат»). Злоумышленнику грозит до двух лет принудительных работ.