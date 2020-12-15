Рязанских водителей предупредили о неблагоприятных условиях на трассах

Дорожников перевели в режим повышенной готовности. В случае необходимости выйти для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами готовы 30 единиц техники.

Рязанских водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях на трассах. По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в области ожидается снег, местами сильный.

Дорожников перевели в режим повышенной готовности. В случае необходимости выйти для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами готовы 30 единиц техники.

Дежурство на трассах ведется круглосуточно, ситуацию контролируют с помощью спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.

Водителей призвали соблюдать ПДД и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432, 8 (863) 2329460, (8442) 50-31-22.