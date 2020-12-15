Рязанку задержали за незаконную продажу алкоголя

Рязанку, продававшую алкоголь в своем доме в селе Подвязье Рязанского района, привлекут к уголовной ответственности. Ранее женщина уже заплатила штраф за это нарушение.

Рязанку, продававшую алкоголь в своем доме в селе Подвязье Рязанского района, привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщили во вторник, 15 декабря, на сайте регионального МВД.

Ранее женщина уже заплатила штраф за это нарушение. Сотрудники полиции выяснили, что рязанка продолжает торговать спиртным. Теперь ей грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или уголовный срок до 1 года.