Рязанцу грозит до семи лет тюрьмы за сбитую женщину около церкви

В Чучковском районе предъявили обвинение водителю, сбившему женщину у церкви в селе Аладьино. Он уехал с места происшествия. Водителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В Чучковском районе предъявили обвинение водителю, сбившему женщину у церкви в селе Аладьино. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает издательство «Пресса».

Следствие установило, что 2 ноября 2019 года нетрезвый 23-летний молодой человек за рулем ВАЗ-21120 сдавал назад и сбил переходившую дорогу женщину. Он уехал с места происшествия.

Водителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.