Рязанцам напомнили, куда жаловаться на снег во дворе
В мэрии отметили, что управляющие компании обязаны проводить своевременную обработку дворов, пешеходных дорожек, проездов, наружных площадок у входных дверей пескосоляной смесью.
Рязанцам напомнили, куда жаловаться, если во дворе не убирают снег. В
Если у рязанцев возникают претензии к уборке придомовых территорий, им нужно обращаться в собственные управляющие организации и по телефону горячей линии диспетчерской службы администрации: (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «Управление по делам территории»:
- Железнодорожный район — 76-47-88;
- Московский район — 37-35-19;
- Октябрьский район — 28-37-49;
- Советский район — 21-65-70.