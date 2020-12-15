Рязанцам напомнили, куда жаловаться на снег во дворе

В мэрии отметили, что управляющие компании обязаны проводить своевременную обработку дворов, пешеходных дорожек, проездов, наружных площадок у входных дверей пескосоляной смесью.

Рязанцам напомнили, куда жаловаться, если во дворе не убирают снег. В мэрии отметили, что управляющие компании обязаны проводить своевременную обработку дворов, пешеходных дорожек, проездов, наружных площадок у входных дверей пескосоляной смесью. Эту работу контролируют специалисты администрации.

Если у рязанцев возникают претензии к уборке придомовых территорий, им нужно обращаться в собственные управляющие организации и по телефону горячей линии диспетчерской службы администрации: (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «Управление по делам территории»: