Рязанца объявили в розыск из-за почти полумиллионного долга
Мужчина 1990 года рождения взял в долг более 400 тысяч рублей, но не вернул их. По месту жительства в путятинском селе Екатериновка должника не видят, на связь с судебными приставами он не выходит.
Рязанца Геннадия Брызгина объявили в розыск из-за почти полумиллионного долга. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина 1990 года рождения взял в долг более 400 тысяч рублей, но не вернул их. По месту жительства в путятинском селе Екатериновка должника не видят, на связь с судебными приставами он не выходит.
Всех, кто видел Брызгина, просят позвонить в дежурную часть ведомства по телефону: