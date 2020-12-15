Рязанца объявили в розыск из-за почти полумиллионного долга

Мужчина 1990 года рождения взял в долг более 400 тысяч рублей, но не вернул их. По месту жительства в путятинском селе Екатериновка должника не видят, на связь с судебными приставами он не выходит.

Рязанца Геннадия Брызгина объявили в розыск из-за почти полумиллионного долга. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина 1990 года рождения взял в долг более 400 тысяч рублей, но не вернул их. По месту жительства в путятинском селе Екатериновка должника не видят, на связь с судебными приставами он не выходит.