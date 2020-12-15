Росгвардейцы помогли потушить загоревшуюся в центре Рязани «Приору»
Ночью 14 декабря сотрудники Росгвардии патрулировали улицы и заметили дым около дома на площади Бакинских Комиссаров. Они вызвали пожарных и при помощи огнетушителя пытались справиться с возгоранием.
Росгвардейцы помогли потушить загоревшуюся в центре Рязани Lada Priora. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Ночью 14 декабря сотрудники Росгвардии патрулировали улицы и заметили дым около дома на площади Бакинских Комиссаров. Они вызвали пожарных и при помощи огнетушителя пытались справиться с возгоранием.
«Благодаря действиям росгвардейцев пожар удалось частично локализовать», — отметила пресс-служба.
Прибывший на место расчет потушил машину.