Росгвардейцы помогли потушить загоревшуюся в центре Рязани «Приору»

Ночью 14 декабря сотрудники Росгвардии патрулировали улицы и заметили дым около дома на площади Бакинских Комиссаров. Они вызвали пожарных и при помощи огнетушителя пытались справиться с возгоранием.