Прокуратура потребовала прекратить сброс сточных вод в ручей в Кораблинском районе
Проверка показала, что МКП «Кораблинская транспортная компания» нарушает требования СанПиНа. В ручей сбрасывают сточные воды с превышением предельно допустимых норм вредных веществ.
Проверка показала, что МКП «Кораблинская транспортная компания» нарушает требования СанПиНа. В ручей сбрасывают сточные воды с превышением предельно допустимых норм вредных веществ.
«Это создает реальную угрозу жизни и здоровью населению, а также не исключает возможности для возникновения и распространения массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила в суд иск к МКП «КТК» с требованием прекратить сброс неочищенных до нормативного состояния сточных вод в ручей.