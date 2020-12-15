Прокуратура потребовала прекратить сброс сточных вод в ручей в Кораблинском районе

Проверка показала, что МКП «Кораблинская транспортная компания» нарушает требования СанПиНа. В ручей сбрасывают сточные воды с превышением предельно допустимых норм вредных веществ.

Прокуратура Кораблинского района потребовала прекратить сброс сточный вод в ручей села Ключ.

Проверка показала, что МКП «Кораблинская транспортная компания» нарушает требования СанПиНа. В ручей сбрасывают сточные воды с превышением предельно допустимых норм вредных веществ.

«Это создает реальную угрозу жизни и здоровью населению, а также не исключает возможности для возникновения и распространения массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск к МКП «КТК» с требованием прекратить сброс неочищенных до нормативного состояния сточных вод в ручей.