Попова оценила ситуацию с тестированием на COVID-19

Попова выступала во вторник, 15 декабря, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Она отметила, что среднесуточный охват достиг 332 теста на 100 тысяч населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с тестированием на COVID-19. По ее словам, среднесуточный охват вырос за последние две недели, передает РИА Новости.

Попова выступала во вторник, 15 декабря, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Она отметила, что среднесуточный охват тестирования достиг 332 теста на 100 тысяч населения.