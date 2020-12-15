Опубликован список законов, которые вступят в силу 1 января

С 1 января 2021 года вступят в силу более 300 законов. Рассказываем о самых важных из них.

С 1 января 2021 года вступят в силу бол ее 300 законов . Телеканал « Дождь » рассказал о самых важных из них.

Так, Минтруд сократил список профессий, запрещенных для женщин. Теперь в нем не 450, а 100 пунктов. Женщина сможет стать парашютистом, машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей, трактористом, дальнобойщиком, членом палубной команды корабля. Также разрешено занимать руководящие позиции в сферах, где раньше это было запрещено.

Повышается налог на доходы свыше пяти миллионов рублей — с 13 до 15%. Эти деньги будут идти на лечение детей с редкими заболеваниями. Ставка 13% сохранится независимо от дохода, если он был получен от продажи личного имущества (кроме ценных бумаг) или в виде страховых или пенсионных выплат.

С 1 января начинает действовать «налоговый маневр» для IT-отрасли. По новому закону , налог на прибыль снижается с 20 до 3%, страховые взносы — с 14 до 7,6%. Это касается тех компаний, 90% доходов которых поступают от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению. Кроме того, компании, внесенные в реестр производителей софта, могут претендовать на отмену нулевого НДС на продажу своего ПО.

Сайты обяжут сообщать Роскомнадзору об общении пользователей. Реестр ресурсов, носящих такой статус, опубликуют в открытом доступе.

До 1 апреля в центральном аппарате федеральных министерств и ведомств сократят 5% сотрудников, в территориальных органах — 10%. Также установлена минимальная численность сотрудников подразделений министерств (не менее 40 человек), служб и агентств (не менее 25 человек), отделов департаментов или управлений (не менее пяти человек) и самостоятельных отделов (не менее 10 человек).

С января начинает действовать закон об удаленной работе. В нем уточняется, что удаленная работа может выполняться как на постоянной основе, так и временно. При этом перевод сотрудника на «удаленку» не может быть основанием для снижения зарплаты.

В 2021 году при устройстве на работу перестанут выдавать бумажные трудовые книжки — все сведения новых сотрудников будут храниться в электронном виде.

Водители смогут самостоятельно покупать товары для автомобильной аптечки — до этого они были обязаны покупать уже укомплектованные готовые наборы.

По новым правилам противопожарного режима запрещено разводить костры не только на землях общего пользования, но и во дворе частного дома в населенном пункте. Приготовление шашлыка на мангале под запрет не попадает.

Жителям многоквартирных домов запретят хранить личные вещи на чердаках и в подвалах. Решетки на окнах цокольных этажей должны открываться. Также обязательно проводить регулярное техобслуживание своих газовых плит.

Согласно постановлению правительства, ресторанам запрещено добавлять в заказ чаевые. При этом заведения должны информировать клиентов о способах приготовления блюд и ингредиентах.

Повышаются акцизы на алкоголь и сигареты. Акциз на папиросы и сигареты вырастет до 2 359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку. Акциз на алкоголь вырастет на 4%.

Маткапитал проиндексируют на 3,7%. Выплата на первого ребенка увеличится с 466 617 до 483 882 рублей, на второго — с 616 617 до 639 432 рублей. Если семья уже получила маткапитал на первого ребенка, после рождения второго заплатят 155 550 рублей.

Пенсии проиндексируют на 6,3%, средняя выплата составит 17 444 рублей.