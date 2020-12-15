Оперштаб рассказал о состоянии рязанцев с коронавирусом

По данным на 15 декабря, в рязанских больницах находится 541 пациент с COVID-19. У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме.

По данным на 15 декабря, в рязанских больницах находится 541 пациент с COVID-19. В их числе семеро детей, сообщил региональный оперштаб.

Состояние 71 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 401 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 69 человек, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся дома.