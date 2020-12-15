Оперштаб назвал возраст умерших от коронавируса рязанцев

Во вторник, 15 декабря, стало известно о троих умерших рязанцах, у которых был подтвержден коронавирус. По данным на 15 декабря с начала пандемии в регионе зарегистрировали 15 958 случаев заражения.

Во вторник, 15 декабря, стало известно о троих умерших рязанцах, у которых был подтвержден коронавирус. Региональный оперштаб назвал их возраст.

В октябре скончалась 80-летняя женщина с COVID-19, в ноябре — 83-летний мужчина и 70-летняя женщина.

По данным на 15 декабря с начала пандемии в регионе зарегистрировали 15 958 случаев заражения.