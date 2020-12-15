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Ночью снег в Рязани убирали 40 машин коммунальщиков
Днем снег будут убирать более сотни машин. В каждый район для очистки тротуаров направят тракторы. К посыпке тротуаров и уборке снега привлекают подрядчиков. В мэрии уточнили, что дирекция благоустройства круглосуточно следит за ситуацией на дорогах и изменениями погоды.

В ночь на вторник, 15 декабря, снег в Рязани убирали 40 единиц спецтехники — пескоразбрасыватели, бульдозеры, эксковаторы, погрузчики, самосвалы, трактора-щетки, грейдеры и другие машины. Об этом сообщила мэрия.

Администрация города отметила, что снег пошел в 23:50, а техника приступила к работе в 00:10

«В 02:30 на подметание проезжих частей вышли четыре колонны техники. В 07:00 эти работы продолжили 3 колонны — 21 машина», — говорится в сообщении.

Днем снег будут убирать более сотни машин. В каждый район для очистки тротуаров направят тракторы. К посыпке тротуаров и уборке снега привлекают подрядчиков.

В мэрии уточнили, что дирекция благоустройства круглосуточно следит за ситуацией на дорогах и изменениями погоды.

Напомним, после ночного снегопада город встал в девятибалльной пробке.