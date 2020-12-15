На улице Дзержинского случилось ДТП
Движение в сторону Первомайского проспекта затруднено. Стоит отметить, что ночью прошел снегопад. Утром город встал в пробках. Сервис «Яндекс. Карты» оценил заторы к 9:30 как десятибалльные.
Во вторник, 15 декабря, напротив «Музучилища» на улице Дзержинского случилось ДТП. Фотографию опубликовали в группе «
Авария произошла в правом ряду, движение в сторону Первомайского проспекта затруднено.
Стоит отметить, что ночью прошел снегопад. Утром город встал в пробках. Сервис «Яндекс. Карты» оценил заторы к 9:30 как десятибалльные.
Ранее мэрия отчитывалась о работе коммунальщиков.