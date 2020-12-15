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На улице Дзержинского случилось ДТП
Движение в сторону Первомайского проспекта затруднено. Стоит отметить, что ночью прошел снегопад. Утром город встал в пробках. Сервис «Яндекс. Карты» оценил заторы к 9:30 как десятибалльные.

Во вторник, 15 декабря, напротив «Музучилища» на улице Дзержинского случилось ДТП. Фотографию опубликовали в группе «ДТП | Аварии | Рязань».

Авария произошла в правом ряду, движение в сторону Первомайского проспекта затруднено.

Стоит отметить, что ночью прошел снегопад. Утром город встал в пробках. Сервис «Яндекс. Карты» оценил заторы к 9:30 как десятибалльные.

Ранее мэрия отчитывалась о работе коммунальщиков.