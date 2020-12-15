На улице Дзержинского случилось ДТП

Движение в сторону Первомайского проспекта затруднено. Стоит отметить, что ночью прошел снегопад. Утром город встал в пробках. Сервис «Яндекс. Карты» оценил заторы к 9:30 как десятибалльные.