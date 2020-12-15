На Северной окружной «ВАЗ» врезался в отбойник

Автор снимка уточнил, что ДТП произошло после разводного моста на полосе в сторону Канищева. По его словам, движение затруднено.

На Северной окружной «ВАЗ» врезался в отбойник. Фотографии с места аварии во вторник, 15 декабря, опубликовали в группе « ДТП | Аварии | Рязань ».

Автор снимка уточнил, что ДТП произошло после разводного моста на полосе в сторону Канищева. По его словам, движение затруднено.

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