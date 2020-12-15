На отремонтированной дороге в Старожиловском районе асфальт стали укладывать в снег

Речь идет об участке дороги Чернобаево — Истье — М5 «Урал». В сентябре 15 км дорожного полотна отремонтировали по проекту «Безопасные и качественные дороги». Однако не прошло и месяца, как там появились трещины и ямы.

На отремонтированной дороге в Старожиловском районе асфальт стали укладывать в снег. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказал местный житель.

Речь идет об участке дороги Чернобаево — Истье — М5 «Урал». В сентябре 15 км дорожного полотна отремонтировали по проекту «Безопасные и качественные дороги». Однако не прошло и месяца, как там появились трещины и ямы.

«Вдобавок после ремонта до сих пор не установлены остановки, которые там были», — посетовал мужчина. По его словам, он обращался в региональный минтранс. В ведомстве сообщили, что устранить дефекты на дороге возможно только в 2021 году.

«Мне пояснили, что подрядчик отказался проводить работу и ему направили судебную претензию. По этой причине залатать дорогу 2020 году не смогут», — рассказал мужчина.

Однако 15 декабря рабочие подогнали спецтехнику и сняли часть асфальта с дорожного полотна. При этом никаких предупреждающих знаков, что на участке ведутся ремонтные работы, не установили.

«Из-за отсутствия знаков многие водители стояли с пробитыми колесами… Рабочие готовятся укладывать новый асфальт. Видимо, собираются прямо в снег», — заключил местный житель.