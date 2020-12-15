На двоих рязанцев завели дела за уклонение от армии

«Следственные органы обращают внимание призывников, что судимость за уклонение от прохождения призыва на военную или альтернативную службу в будущем может существенно отразиться на карьере молодого человека, — уточнили в следкоме. — Имея судимость, бывший „уклонист“ не сможет устроиться на службу в правоохранительные органы и иные государственные органы».

На двоих рязанцев завели дела за уклонение от армии. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил региональный следком.

У горожанина 1998 года рождения была отсрочка из-за учебы в университете. В марте молодого человека отчислили, но он не явился в военный комиссариат по повестке.

После обучения в колледже у юноши 2001 года рождения истекла отсрочка. Он «уклонялся от явки на мероприятия, связанные с призывом на военную службу».

На молодых людей завели дела по части 1 статьи 328 УК («Уклонение от прохождения военной службы»).

В следкоме отметили, что в этом году уголовные дела завели на пятерых «уклонистов». Дела троих отправили в суд для рассмотрения.

«Следственные органы обращают внимание призывников, что судимость за уклонение от прохождения призыва на военную или альтернативную службу в будущем может существенно отразиться на карьере молодого человека, — уточнили в следкоме. — Имея судимость, бывший „уклонист“ не сможет устроиться на службу в правоохранительные органы и иные государственные органы».

Фото Минобороны