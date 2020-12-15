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Любимов поручил оперативно и качественно ликвидировать последствия снегопада
Как отметил губернатор, необходимо обеспечить своевременный вывоз снега с улиц, активно убирать его на тротуарах и во дворах. Особое внимание нужно уделить очистке крыш зданий от снега.

Губернатор Николай Любимов поручил оперативно и качественно ликвидировать последствия снегопада. Об этом он заявил 15 декабря на заседании правительства области.

Глава региона отметил, что качество уборки снега на улицах и дорогах надо повышать.

«Отсутствие осадков в последнее время, видимо, расслабило коммунальные службы. Сегодняшний снегопад привел к многочисленным пробкам на дорогах и совершенно обоснованному недовольству людей, — сказал Любимов. — Зима еще впереди, и чтобы проблема не повторялась от раза к разу, необходимо четко отладить систему уборки и мобилизовать все силы. Ликвидировать последствия снегопада нужно оперативно и качественно, и это касается всех населенных пунктов».

Как отметил губернатор, необходимо обеспечить своевременный вывоз снега с улиц, активно убирать его на тротуарах и во дворах. Нельзя допускать, чтобы при расчистке проезжей части оставались заваленными подъезды к общественно значимым учреждениям, остановки, пешеходные переходы. Особое внимание нужно уделить очистке крыш зданий от снега, заключил глава региона.