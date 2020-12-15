Любимов: «Электронный документооборот должен стать качественной заменой бумажного»

По словам губернатора, еще одна важная задача — максимальное вовлечение органов власти и учреждений в электронный документооборот. По его словам, в ближайшее время необходимо презентовать широкой общественности созданную в регионе геоинформационную систему (ГИС).

Электронный документооборот должен стать качественной заменой бумажного и повысить эффективность принимаемых. Об этом 15 декабря в ходе заседания регионального правительства Рязанской области сказал Губернатор Николай Любимов, комментируя доклад министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерия Стройкова.

В ходе заседания министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерий Стройков представил доклад о работе по реализации национальной программы «Цифровая экономика в РФ», в рамках которой в Рязанской области идет работа по 5 региональным проектам. Один из них — «Цифровое государственное управление» предусматривает развитие и модернизацию системы межведомственного электронного взаимодействия, а также перевод услуг в электронный вид. На сегодняшний день жителям в электронной форме доступны более 96 региональных и муниципальных услуг, в том числе по социальным выплатам, записи в школы и дошкольные учреждения, перепланировке жилых помещений, дополнительному лекарственному обеспечению.

По словам Валерия Стройкова, в 2020 году Рязанская область вошла в пятерку пилотных регионов по созданию центра управления регионом, который с апреля осуществляет мониторинг и контроль рассмотрения поступающих обращений от граждан. Кроме того, в регионе введена в эксплуатацию и развивается региональная геоинформационная система, в которой, в частности, будет размещена информация по объектам, возводимым в рамках национальных проектов. Активно внедряется система электронного документооборота — уже подключены органы исполнительной власти и местного самоуправления, подведомственные Правительству Рязанской области учреждения и учреждения здравоохранения. В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» ведется масштабное строительство сетей связи. До конца 2021 года к сети Интернет будет подключено 938 объектов — это образовательные организации, учреждения культуры, фельдшерско-акушерские пункты, отделы Росгвардии, пожарные части, сельские администрации. Параллельно с этим в населенных пунктах, где имеются проблемы со связью, на столбах точек доступа будут устанавливаться базовые станции сотовой связи. Кроме того, Валерий Стройков проинформировал о подготовке кадров для цифровой экономики. Он отметил, что только на площадке Электронного университета Правительства Рязанской области по итогам 2020 года бесплатно обучены и прошли повышение квалификации более 9,5 тысяч человек. Кроме того, в этом направлении реализуются другие образовательные проекты.

Губернатор Николай Любимов отметил, что в регионе необходимо продолжить активную работу по улучшению доступа к инфраструктуре — интернету и сотовой связи. При этом взаимодействовать с федеральным центром, чтобы четко выполнять все задачи и соблюдать сроки. «Без создания инфраструктуры невозможно обеспечить активного цифрового развития, — сказал Губернатор. — При этом повышенное внимание важно уделять качеству подготовки кадров. В этом направлении мы идём правильным путем: работает Электронный университет, реализуется ряд других образовательных проектов. Они позволяют повысить цифровые компетенции наших сотрудников и всех желающих. Мы должны обеспечить нашу экономику и социальную сферу хорошо подготовленными людьми».

По словам Губернатора, еще одна важная задача — максимальное вовлечение органов власти и учреждений в электронный документооборот. «Он должен стать качественной заменой бумажного и повысить эффективность принимаемых решений. Мы уже видим положительные результаты этой работы в Правительстве Рязанской области в рамках взаимодействия с рядом органов федеральной власти», — сказал Губернатор. По его словам, в ближайшее время необходимо презентовать широкой общественности созданную в регионе геоинформационную систему (ГИС), чтобы люди понимали ее цели и возможности. «Очень важно, когда на карте мы видим все объекты и информацию по ним. Надо сделать так, чтобы ГИС стала центральным инструментом для принятия управленческих решений», — сказал Губернатор. Он также поручил продолжать активную работу по обеспечению 95-процентного охвата населения госуслугами по национальным целям, которые обозначал Президент РФ. «Работа министерства цифрового развития, информационных технологий и связи находится на острие модернизации. И от того, насколько эффективно и по-хорошему настойчиво министерство будет в своей деятельности, зависит и качество развития Рязанской области в целом. Потому что у вас самое современное, прорывное и межведомственное направление работы», — подчеркнул Губернатор.