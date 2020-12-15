Иммунолог рассказала, как можно заболеть COVID-19 даже после прививки

Заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская в интервью РИА Новости рассказала, как можно заболеть COVID-19 даже после вакцинации. По ее словам, у человека не будет нормального иммунитета, если он сделает только одну часть прививки.

Заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская в интервью РИА Новости рассказала , как можно заболеть COVID-19 даже после вакцинации. По ее словам, у человека не будет нормального иммунитета, если он сделает только одну часть прививки.

«На данный момент во всех этих прививках есть две части. Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже», — считает эксперт.

Полина Степенская уточнила, что во многих странах будут использовать электронные средства напоминания. Она также уверена в сознательности граждан. По мнению специалиста, люди будут приходить на вторую прививку, если объяснить ее важностью

«Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год», — заключила иммунолог.