Иммунолог рассказала, как можно заболеть COVID-19 даже после прививки

Заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская в интервью РИА Новости
«На данный момент во всех этих прививках есть две части. Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже», — считает эксперт.
Полина Степенская уточнила, что во многих странах будут использовать электронные средства напоминания. Она также уверена в сознательности граждан. По мнению специалиста, люди будут приходить на вторую прививку, если объяснить ее важностью
«Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год», — заключила иммунолог.