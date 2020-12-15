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Дело рязанки, расчленившей подругу, передали в суд
Согласно обвинительному заключению, в апреле 2020 года во время застолья женщины поссорились, одна ударила вторую ножом в грудь. Пострадавшая умерла через некоторое время.

Дело рязанки, расчленившей подругу, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского райсуда.

Согласно обвинительному заключению, в апреле 2020 года во время застолья женщины поссорились, одна ударила вторую ножом в грудь. Пострадавшая умерла через некоторое время.

57-летняя ранее судимая рязанка и 72-летний сожитель отнесли труп в ванную и расчленили. Части тела упаковали в пакеты и выкинули в мусорный контейнер около дома, а также на берег реки Верда.

Женщину обвиняют по части 1 статьи 105 УК («Убийство»), мужчину — по статье 316 УК («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»).

«По делу назначено предварительное слушание в закрытом судебном заседании для решения вопроса по мере пресечения», — отметила пресс-служба.