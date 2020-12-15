Автоинспекторы обратились к рязанцам из-за непогоды

Автомобилистам напомнили о необходимости ездить с включенными фарами и днем, и ночью. Рязанцам посоветовали внимательнее относиться к здоровью и пересаживаться на общественный транспорт в случае недомогания.

Во вторник, 15 декабря, Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды. Водителей попросили быть внимательными, избегать резких маневров, не превышать скорость и держать дистанцию между машинами.

Автомобилистам напомнили о необходимости ездить с включенными фарами и днем, и ночью. Рязанцам посоветовали внимательнее относиться к здоровью и пересаживаться на общественный транспорт в случае недомогания.

«Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции Рязанской области. Наши сотрудники готовы предпринять все оперативные меры реагирования на поступающие сообщения», — отметили инспекторы.

Напомним, из-за непогоды дорожников перевели в режим повышенной готовности.