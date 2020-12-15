Актер Сергей Шакуров госпитализирован с коронавирусом
Актер Сергей Шакуров госпитализирован с коронавирусом. Он заболел и ложился в больницу еще в октябре, но его отправили долечиваться дома. Теперь состояние 78-летнего артиста ухудшилось.
Актер Сергей Шакуров госпитализирован с коронавирусом. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает телеграм-канал Mash.
Он заболел и ложился в больницу еще в октябре, но его отправили долечиваться дома. Теперь состояние 78-летнего артиста ухудшилось. Его снова госпитализировали.
Сейчас медики стараются стабилизировать состояние Шакурова.