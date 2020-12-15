Актер Сергей Шакуров госпитализирован с коронавирусом

Актер Сергей Шакуров госпитализирован с коронавирусом. Он заболел и ложился в больницу еще в октябре, но его отправили долечиваться дома. Теперь состояние 78-летнего артиста ухудшилось.