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Жители Пронского района три дня подряд жаловались на запах газа
Как оказалось, поставщики добавили к природному газу одорант — специальное вещество, придающее специфический запах. Это сделали для своевременного обнаружения возможных утечек.

Жители Пронска и Новомичуринска три дня подряд жаловались на запах газа. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщило издательство «Пресса».

Как оказалось, поставщики добавили к природному газу одорант — специальное вещество, придающее специфический запах. Это сделали для своевременного обнаружения возможных утечек.

Начальник Пронского участка, относящегося к Скопинскому филиалу АО «Газпром газораспределение Рязанская область», Татьяна Попова рассказала, что специалисты выявили свыши сотни небольших утечек. По району ездили четыре ремонтные бригады. По данным на 14 декабря, к газовщикам поступило 258 заявок.

«Эти ремонтники просто валились от усталости, да и от морального напряжения тоже, ведь люди были напуганы и во всем винили наших газовиков. Зачастую многие успокаивались только после встречи с работниками газовой службы, которые терпеливо объясняли, что никакой угрозы нет», — добавила Татьяна Попова.