Жительница Шацка научила собаку находить и выбрасывать мусор в парке

Во время прогулки в парке животное нашла брошенный кем-то мусор и схватила бутылку. Об этом пишет издательство «Пресса».

Жительница Шацка Кристина Аманн научила свою собаку Деметру выбрасывать мусор в контейнер. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Во время прогулки в парке животное нашла брошенный кем-то мусор и схватила бутылку. Хозяйка подвела питомца к контейнеру и велела бросить мусор туда. Деметра послушалась, а затем сама стала носить бутылки в контейнер.

По словам девушки, собаку нашел на трассе ее молодой человек. С ней были еще два пса, их пристроили в добрые руки.