Желтые выбросы у рязанского предприятия могли произойти из-за петарды

27 ноября, рязанцы в соцсетях жаловались на выбросы и желтый дым из труб «ЭкоСервис МВ». На предприятие завели административное дело.

Желтые выбросы у рязанского предприятия могли произойти из-за петарды. Об этом заявил губернатор Николай Любимов во время прямой линии в понедельник, 14 декабря.

По его словам, такую версию выдвинули сами сотрудники ООО «ЭкоСервис МВ». Политик рассказал, что в отношении предприятия проводится проверка.

«О ее результатах мы сообщим позже», — заявил политик.

Напоминаем, 27 ноября, рязанцы в соцсетях жаловались на выбросы и желтый дым из труб «ЭкоСервис МВ». В отношении предприятия возбудили административное дело.