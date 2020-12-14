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За неделю на пожарах в Рязанской области погибли двое
За неделю, с 7 по 13 декабря, в Рязанской области произошел 31 пожар. 10 раз горел мусор, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За неделю, с 7 по 13 декабря, в Рязанской области произошел 31 пожар. 10 раз горел мусор, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огнь уничтожил и повредил 27 строений и три автомобиля. Погибли двое, еще один человек пострадал.

10 декабря в поселке Желтухинский Скопинского района горел многоквартирный дом, погибли 62-летний мужчина и 63-летняя женщина.

11 декабря пожар произошел в доме на улице Березняковской в Рязани, ожоги 2 степени получил 70-летний мужчина, его госпитализировали в ОКБ.

На водных объектах зарегистрировано одно происшествие. 13 декабря из Оки у села Константиново Шиловского района подняли тело 49-летнего мужчины.