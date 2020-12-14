Юлия Рокотянская проверила ремонт во Дворце детского творчества и МКЦ

Во Дворце детского творчества привели в порядок входную группу. Рабочие отреставрировали лестницу, уложили брусчатку и установили новые вазоны. Сцену и зал дворца оборудовали автоматической системой пожаротушения.

В понедельник, 14 декабря, глава муниципального образования, председатель гордумы Юлия Рокотянская и замглавы администрации Рязани Надежда Штевнина посетили отремонтированные в этом году учреждения культуры и дополнительного образования. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Во Дворце детского творчества привели в порядок входную группу. Рабочие отреставрировали лестницу, уложили брусчатку и установили новые вазоны. Сцену и зал дворца оборудовали автоматической системой пожаротушения.

«Решение о выделении средств на эти цели было принято Рязанской городской Думой в ходе работы над бюджетом — 2020. Кроме того, к финансированию были привлечены внебюджетные источники», — отметила пресс-служба.

В Муниципальном культурном центре отремонтировали концертный зал, заменили кресла, напольное покрытие, установили новые двери и вентиляционные решетки, обновили и покрасили потолки, установили современные энергоэффективные светодиодные светильники. Там построили новое помещение для режиссеров, установили механизм открытия занавеса, а также приобрели новую одежду сцены. Ремонт проводился как за счет бюджетных средств, так и за счет внебюджетных источников.

«МКЦ — это важный для города центр проведения массовых мероприятий. Здесь выступают с концертами артисты со всей России. Депутатский корпус неоднократно поднимал вопрос ремонта зрительного зала МКЦ, к нам обращались с такими просьбами активисты общественных организаций, которые также часто проводят свои мероприятия на базе МКЦ. После ремонта мы видим современный зал с удобными и красивыми креслами. В таком зале приятно находиться и не стыдно принимать участников международных конкурсов», — отметила Юлия Рокотянская.