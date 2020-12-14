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Вступили в силу новые правила оформления больничного
Выдавать больничные могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и зубные врачи.

В понедельник, 14 декабря, в России вступили в силу новые правила оформления больничного. Об этом передает РИА Новости.

Теперь оформить лист нетрудоспособности можно не только в бумажном, но и в электронном виде. Для этого к паспорту потребуется приложить еще и СНИЛС.

Больничный по уходу за ребенком стал бессрочным, однако его оплачиваемый период не превышает 15 дней. При этом если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять больничный, если заболеет второй ребенок.

Кроме того, добавляются новые случаи получения листка нетрудоспособности по беременности и родам. Если беременность многоплодная и роды на 22-28-й неделе, больничный продлится 194 дня. Также предусмотрен больничный на все время нетрудоспособности при рождении мертвого ребенка или смерти младенца, прожившего неделю.

Оформлять листки нетрудоспособности можно дистанционно. А выдавать больничные могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и зубные врачи. При этом бригада скоро не может оформить больничный.