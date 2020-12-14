Врач назвал простой способ избавиться от похмелья

Врач назвал простой способ избавиться от похмелья. Лучше всего от похмелья помогает обычная вода. Также он посоветовал любителям выпить внимательно следить за самочувствием.

Профессор кафедры наркологии МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап утверждает, что лучше всего от похмелья помогает обычная вода. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает «Говорит Москва».

«Очень будет хорошо и необходимо попить воды, обязательно, обильное питье с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами» — сказал врач. По словам Сиволапа, специальных лекарств от похмелья нет, если только речь идет не о тяжелом отравлении. Тогда применяется специальная детоксикация.

Также он посоветовал любителям выпить внимательно следить за самочувствием. «Если человек просто перепил и ему нехорошо, самый лучший способ выхода из ситуации — спокойно, нормально, спонтанно протрезветь», — утверждает нарколог.