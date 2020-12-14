\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
-7°
Втр, 15
-4°
Срд, 16
-6°
ЦБ USD 73.12 -0.59 12/12
ЦБ EUR 88.77 -0.36 12/12
Нал. USD 72.65 / 74.73 11:05
Нал. EUR 88.25 / 89.08 11:05
Новости
Коронавирус
Публикации
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 2020 16:31
5 762
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
1 час назад
603
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
10 декабря 14:33
7 003
20-й день рождения ГК «Зеленый сад»: креативный квест для сотрудников...
Компании исполнилось 20 лет. За плечами сотни построенн...
10 декабря 13:44
8 175
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Врач назвал простой способ избавиться от похмелья
Врач назвал простой способ избавиться от похмелья. Лучше всего от похмелья помогает обычная вода. Также он посоветовал любителям выпить внимательно следить за самочувствием.

Профессор кафедры наркологии МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап утверждает, что лучше всего от похмелья помогает обычная вода. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает «Говорит Москва».

«Очень будет хорошо и необходимо попить воды, обязательно, обильное питье с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами» — сказал врач. По словам Сиволапа, специальных лекарств от похмелья нет, если только речь идет не о тяжелом отравлении. Тогда применяется специальная детоксикация.

Также он посоветовал любителям выпить внимательно следить за самочувствием. «Если человек просто перепил и ему нехорошо, самый лучший способ выхода из ситуации — спокойно, нормально, спонтанно протрезветь», — утверждает нарколог.