Восемь новых объектов по очистке воды построят в Рязанской области

Работы пройдут в рамках федеральной программы «Чистая вода». Стоимость проекта оценивают в 174 миллиона рублей. Строительство финансируется из федерального бюджета.

Восемь новых объектов по очистке воды построят в Рязанской области в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов во время прямого эфира в «Одноклассниках» в понедельник, 14 декабря. Три объекта в появится в Сапожке, один в Рязани, по два в Скопине и Спас-Клепиках.

Работы пройдут в рамках федеральной программы «Чистая вода». Стоимость проекта оценивают в 174 миллиона рублей. Строительство финансируется из федерального бюджета.