Во вторник в Рязанской области пойдет снег
Ожидается облачная погода. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Во вторник, 15 декабря, в Рязанской области пойдет небольшой снег, местами умеренный (до 5 миллиметров). Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -12, -7 градусов, днем -6, -1 градус.
Ожидается облачная погода. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.