Во вторник на двух улицах Рязани отключат воду
Во вторник, 14 декабря, на двух улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщила мэрия. Рабочие будут ремонтировать водопровод с 9:00 до 17:00.
Во вторник, 14 декабря, на двух улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом
Рабочие будут ремонтировать водопровод с 9:00 до 17:00. Из-за этого воды не будет по адресам:
- улица Великанова, дома №№11, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 13
- улица Сельскохозяйственная, дом №14 (ООО «РОСА» региональное управление).