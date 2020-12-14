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Ветеран Мария Рокчак отметила столетие
Подарки имениннице передал председатель Совета ветеранов физкультуры, спорта и туризма области Илья Крючков.

Региональный минспорт поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Марию Ровчак. Подарки имениннице передал председатель Совета ветеранов физкультуры, спорта и туризма области Илья Крючков.

Юбилярше пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Мария Ровчак родилась 10 декабря 1920 года. Участница Великой Отечественной войны, старшина авиационного полка, воевала на Ленинградском, Брянском, 2 Прибалтийском фронтах.

После окончания войны работала в спортивном обществе «Динамо» тренером по стрельбе, чемпионка Рязанской области по стрельбе, судья республиканской категории.

Имеет правительственные награды, в том числе орден Отечественной Войны 2 степени, медаль «За боевые заслуги».

Член лекторской группы Совета ветеранов физкультуры, спорта и туризма, выступает перед молодежью с рассказами о боевых событиях войны. Принимает активное участие в деятельности Совета ветеранов.