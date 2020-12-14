В Великобритании обнаружили новую разновидность COVID-19

Глава минздрава соединенного королевства Мэтт Хэнкок сообщил, что этот вариант коронавируса развивается быстрее. По словам Хэнкока, в настоящее время зарегистрировано около тысячи случаев заражения новым типом вируса в 60 районах на юге Англии.

В Великобритании обнаружили новую разновидность COVID-19. Глава минздрава соединенного королевства Мэтт Хэнкок сообщил, что этот вариант коронавируса развивается быстрее, передает РИА Новости.

По словам Хэнкока, в настоящее время зарегистрировано около тысячи случаев заражения новым типом вируса в 60 районах на юге Англии. Он отметил, что число инфицированных быстро растет.

При этом, министр отметил, что у специалистов нет оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания. Они считают, что новый тип COVID-19 будет реагировать на существующую производимую вакцину от COVID-19.