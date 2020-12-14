В Скопинском районе мужчина пострадал при столкновении «Киа» и «ГАЗели»

ДТП произошло 9 декабря на 250 километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, житель Подмосковья на Kia Cerato не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «ГАЗель».

В Скопинском районе мужчина пострадал при столкновении Kia и «ГАЗели». Об этом сообщила местная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 9 декабря на 250 километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, житель Подмосковья на Kia Cerato не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «ГАЗель».

Водитель Kia 1978 года рождения обращался за помощью в больницу.

Управлявший «ГАЗелью» житель Волгоградской области 1982 года рождения не пострадал.