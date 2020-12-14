В Рязанской области задержали троих мужчин, объявленных в федеральный розыск

В Рыбновском районе удалось найти 39-летнего местного жителя, скрывавшегося от органов следствия Воронежской области. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК).

В Рязанской области задержали троих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани поймали 28-летнего жителя Рыбного, на которого завели дело по части 1 статьи 228 УК («Незаконный оборот наркотических средств»).

В Рыбновском районе задержали 41-летнего туляка. Его объявляли в розыск из-за подозрения в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК).

В Рыбновском районе удалось найти 39-летнего местного жителя, скрывавшегося от органов следствия Воронежской области. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК).