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В рязанском ТЦ «Премьер» устроят ночные учения
Во время учений оценят работу администрации и служб торгового центра, привлекаемых сил и средств по спасению пострадавших, по эвакуации людей и тушению пожара, а также действия оперативного штаба пожаротушения.

В рязанском ТЦ «Премьер» устроят ночные учения. Они начнутся в понедельник, 14 декабря, в 23:00 и продлятся до 00:30 вторника. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Личный состав отработает способы и приемы тушения «возможных пожаров на различных объектах в разнообразной обстановке».

«В данном случае тема проверки — тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей (торгово-развлекательных центрах)», — отметила пресс-служба.

Во время учений оценят работу администрации и служб торгового центра, привлекаемых сил и средств по спасению пострадавших, по эвакуации людей и тушению пожара, а также действия оперативного штаба пожаротушения.

В учениях задействуют силы и средства гарнизона по вызову №2.

Отмечается, что для имитации возгорания используют цветные флажки.